نفت الهيئة العامة للبيئة ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص مسؤوليتها عن الحريق المندلع بمنطقة السالمي .

وتؤكد الهيئة أن موقع الحريق يتبع اشراف جهات أخرى وإنه خارج نطاق الموقع التابع للهيئة.



كما تؤكد الهيئة العامة للبيئة بأنها تقوم بدورها بمتابعة و مراقبة المواقع التابعة لها وعمل زيارات تفتيشية بشكل يومي على مواقع تجميع الإطارات التالفة والمستعملة وعمل حملات مشتركة كذلك مع الجهات المعنية بالدولة، حيث ان آخر حملة مشتركه تمت بالتعاون والتنسيق مع جهات الدولة المتمثلة في قوة الإطفاء العام ووزارة الداخلية والقوى العاملة وبلدية الكويت كانت في يوم الأربعاء الموافق 29-5 -2024 و تم تحرير وتطبيق قوانين الدولة على الموقع.



كما أن الهيئة قد قامت باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتفادي تكرار الحرائق في مواقع تجميع الإطارات التالفة والمستعملة وعليه تنوه الهيئة العامة للبيئة بضرورة تحري الدقة قبل إذاعة اخبار لا صحة لها لتفادي المسؤولية القانونية.