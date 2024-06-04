يشمل نطاق خدمات المركز استشارات الطب العام والأمراض المزمنة والخدمات الوقائية والطبية التخصصية والتوعية الصحية



في إطار الالتزام بتوفير رعاية صحية شاملة وعالية الجودة للجميع، افتتح وزير الصحة د. أحمد عبدالوهاب العوضي مركز المطلاع الصحي (2) الكائن بضاحية N10.

وأكد الوزير أن تدشين المركز يأتي في إطار تسهيل وصول قاطني المدينة إلى الخدمات الصحية، لافتا إلى أن التوسع في مراكز الرعاية الصحية الأولية يعد من ركائز خطة عمل الوزارة، باعتبارها الركيزة الأساسية، وخط الدفاع الأول في النظم الصحية.

وأشار الوزير إلى أن المركز تم تجهيزه بأحدث التجهيزات، وتزويده بالكوادر الطبية اللازمة، وأن نطاق خدمات المركز يشمل استشارات الطب العام والأمراض المزمنة، والخدمات الوقائية، والتوعية الصحية، مضيفا أن المركز يحوي عددا من العيادات الطبية التخصصية تشمل عيادات الأنف والأذن والحنجرة، والجلدية، والعيون، و العلاج الطبيعي، والأطفال، والسكر، والأسنان، فضلا عن عيادات الصحة العامة، كما يقدم الخدمات التمريضية.

من جهته، قالت وكيلة وزارة الصحة المساعدة لشؤون الرعاية الصحية الأولية د. نادية الجمعة ان المركز يضم 7 عيادات صحة عامة، و 3 عيادات لمتابعة الأمراض المزمنة، و 3 عيادات سكر، وعيادة فحص الدم، وعيادة الطفل السليم، وعيادة تمريض الطفل السليم، كما يضم 6 عيادات أسنان، وغرفة لأشعة الأسنان.

وفي إطار التوسع في الخدمات الطبية التخصصية أوضحت أن المركز يضم 3 غرف لعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و 4 غرف لعيادة الجلدية، و 4 غرف لعيادة العيون، و عيادة فحص قاع العين، و عيادة القدم السكري، و 3 غرف لعيادة العلاج الطبيعي، و 6 غرف لعيادة الصحة المدرسية، و 4 غرف لعيادة الصحة الوقائية.

وأشارت إلى أن المركز يقدم الخدمات التمريضية، ويضم غرفتين للنساء وغرفة للرجال وأخرى للأطفال، وغرفة لتقديم تطعيمات الأطفال، وغرفة لتطعيم الدرن، فضلا عن غرفتين لمتابعة الأمراض المزمنة والسكر، وغرفة طوارئ تشمل 6 أسرة.



ولفتت إلى أن المركز بجانب عيادات الصحة العامة والعيادات التخصصية والخدمات التمريضية، يحتوي أيضا على مختبر لاجراء الفحوصات اللازمة، وقسم أشعة بواقع غرفتين، فضلا عن صيدلية تخدم العيادات العامة والتخصصية، وقسمي استقبال، عام وتخصصي.

من جانبه، قال مدير منطقة الجهراء الصحية د. جمال الدعيج ان افتتاح مركز المطلاع الصحي (2) الكائن في ضاحية N10، يأتي بعد افتتاح وتشغيل مركز المطلاع الصحي (1) ومركز الإسعاف في ضاحية N11.

وأشار الدعيج إلى حرص وزير الصحة ووكيل الوزارة على متابعة تشغيل المنشآت الصحية في مدينة المطلاع، تحقيقاً لخطة عمل الوزارة، وتسهيلا على قاطني المدنية في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، مقدما الشكر لكل الكوادر الطبية والفنية والإدارية العاملة في المركز، وفي كافة المنشآت الصحية في منطقة الجهراء الصحية.