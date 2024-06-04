تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، حفظه الله، اتصالا هاتفيا من أخيه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة عبر خلاله عن بالغ تهانيه وتقديره لسمو ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الأميري بتزكية سموه وليا للعهد من قبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية والتوفيق ولدولة الكويت وشعبها الشقيق المزيد من التنمية والتقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير .

وقد شكر سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد أخاه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة على هذه البادرة الكريمة والمشاعر الأخوية الصادقة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، سائلا المولى العلي القدير أن ينعم عليه بدوام الصحة والعافية وعلى الشعب العماني الشقيق بمزيد من التقدم والرفعة تحت ظل القيادة الحكيمة لجلالته.