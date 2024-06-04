بشرى شعبان

قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب د.أمثال هادي الحويلة بزيارة مفاجئة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وقامت بعمل جولة على صالات استقبال المراجعين (1 و2 ) للاطلاع على سير العمل والعقبات التي تواجه الموظفين والمراجعين .



وتواجد مدير الهيئة العامة بالإنابة الحميدي المطيري ونائب عام الهيئة للخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية ودور الرعاية بالانابة عامر العنزي و نائب مدير عام الهيئة للخدمات التعلمية والتأهيلية بالانابة مبارك البداح.

و أكدت الحويلة أن هذه الجولة تأتي ضمن الجولات المفاجئة التي تقوم بها للاطلاع عن قرب على سير العمل وتلمس أي مشكلة قد تواجه الموظفين والمراجعين والعمل عل تذليلها وقالت انها ستستمر في سياسة الاطلاع المباشر على أوضاع الهيئة ذات العلاقة المباشرة مع الجمهور وتلمس احتياجاتهم.

كما قامت الوزيرة بالاطلاع مع مسؤولي الهيئة على آخر الخطوات التطويرية التي ستكون لها أثر ايجابي على تقديم الخدمات للمراجعين وتذليل صعوبات الأشخاص من ذووي الاعاقة وذويهم .

وشددت الحويلة على تطبيق القانون على الجميع سواء كان ذلك يتعلق بالموظفين أو المراجعين مؤكدة أن القانون سيطبق على كافة الاطراف ولن تكون هناك اي استثناءات تخالف القانون.

وفي آخر الجولة شددت الوزيرة على ضرورة التسريع في وتيرة العمل وانجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن حتى لا يكون هناك تكدس للمراجعين داخل الهيئة.



هذا وبينت مصادر خاصة لـ "الأنباء" ان الزيارة شملت كافة القطاعات بالهيئة بالاضافة الى صالات المراجعين و مكاتب الموظفين واستمعت خلال الجولة وفق مصادر الى الموظفين و اطلعت على سير العمل والعقبات التي تواجه الموظفين والمراجعين

كما أعطت توجيهاتها لتسهيل جميع الاجراءات والاسراع في انجاز المعاملات.



كما شددت الوزيرة على انجاز تطوير الانظمة الالكترونية للهيئة والربط مع كافة الجهات المعنية وادراج كافة الاجراءات ضمن تطبيق سهل، واعتماد الرقابة المشددة على المؤسسات التعليمية المندرجة تحت مظلة الهيئة وعدم التهاون في التعامل مع اي تطاول على المال العام والتشدد في الالتزام بالمعايير العالمية بكافة الاجراءات .



وأضافت المصادر ان الوزيرة وجهت بأهمية العمل بروح الفريق الواحد واعداد التقارير الدورية في المشاريع التطويرية والتنموية في الهيئة.