هنأ وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني اليوم الثلاثاء سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح بمناسبة تعيينه وليا للعهد.

وقال العدواني في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): «تلقينا ببالغ الفخر والاعتزاز تعيين صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، سمو الشيخ صباح الخالد وليا للعهد وعضيدا له تقديرا لما يتمتع به من سيرة عطرة كرجل دولة وما يتميز به من خبرة طويلة في الحياة السياسية».

وأضاف: «نعاهد سموه بالمهمة التي كلفنا بها وللمسؤولية التي شرفنا سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بحملها لرفع شأن التعليم والتعليم العالي في بلدنا الكويت».

ونقل الوزير العدواني تهاني منتسبي وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة إلى سموه، داعيا الباري عز وجل أن يوفق سموه لما فيه خير هذا الوطن العزيز وأن يسدد خطاه لطريق الصلاح والفلاح والخير والعزة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه.