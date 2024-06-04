أصدرت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د. نورة المشعان اليوم الثلاثاء قرارا وزاريا بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (206) لسنة 2009 بشأن لائحة تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به فيما يتعلق بالاشتراطات والمواصفات الخاصة ببناء السكن الخاص والنموذجي.

وقال بيان صادر عن «البلدية» إن هذا القرار جاء في ظل التطور العمراني لدولة الكويت ولإعطاء المواطنين مرونة أكبر في تصميم سكنهم الخاص تلبية لاحتياجاتهم كما جاء بعدما اعتمدت الوزيرة اللائحة التي وافق عليها المجلس البلدي بهذا الشأن.

وأشار البيان إلى أن اللائحة تضمنت العديد من التعديلات التي تمت على جدول السكن الخاص والنموذجي، مما سيسهم في التسهيل على المواطنين في بناء منازلهم وفق احتياجاتهم ومتطلباتهم، موضحا أن اعتماد اللائحة جاء بعد مناقشات وجهود مبذولة من قبل الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت والمجلس البلدي، والذي أسهم في حل كثير من المشاكل المتكررة عند البناء لدى المواطنين.

وبين أن البلدية ستبدأ العمل باللائحة فور نشر القرار الجريدة الرسمية (كويت اليوم).