أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) السفير د. آدم الملا اليوم الثلاثاء أهمية دور وكالات الأمم المتحدة في فرض أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لضمان تحقيق الاستفادة المثلى منه وتجنب مخاطره.

جاء ذلك خلال مداخلة السفير د.الملا في فعاليات (المنتدى الأول رفيع المستوى للذكاء الاصطناعي) الذي نظمه المركز الدولي للذكاء الاصطناعي التابع لجامعة محمد السادس بالرباط بالتعاون مع (يونسكو).

ولفت الملا إلى أهمية «التوصية» الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي أعدتها (يونسكو) في نوفمبر 2021 واعتمدتها جميع الدول 193 الأعضاء بالمنظمة، والتي تشكل إطارا فنيا يستند إلى القانون الدولي تتيح الاستخدام الأمثل والمسؤول لوسائله.

وأوضح الملا الذي رأس اجتماع خبراء مجموعة التوصيات الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في المنظمة، التي تولت إعداد «مشروع التوصية»، أنها تحدد الضوابط اللازمة لضمان تحقيق الاستفادة المثلى من الذكاء الاصطناعي وتجنب مخاطره.

وسلط الضوء في هذا المجال على ايجابيات توظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات لاسيما في قطاع التعليم، لافتا إلى دعوة (يونسكو) الحكومات إلى تطبيق الوسائل المناسبة وتزويد المعلمين بالتدريب اللازم لضمان تطبيق نهج يقوم على العامل البشري لاستخدام (الذكاء الاصطناعي التوليدي) في التعليم.

وذكر أن المنظمة نشرت المبادئ التوجيهية بشأن استخدام (الذكاء الاصطناعي التوليدي) في التعليم والبحث سبتمبر 2023 لمواجهة مظاهر الخلل الناجمة عن إعمال أدواته بما يحفظ خصوصية بيانات الأفراد والمؤسسات ووضع قيود على أعمار المستخدمين وصولا إلى الاستعمال الامثل للذكاء الاصطناعي.

وكانت فعاليات المنتدى الأول رفيع المستوى حول الذكاء الاصطناعي قد انطلقت أمس الاثنين تحت شعار (الذكاء الاصطناعي كرافعة للتنمية في افريقيا) ويستمر ثلاثة أيام بهدف صياغة رؤية إستراتيجية له في القارة الأفريقية.

ويشارك في المنتدى ممثلون عن 30 دولة افريقية وعربية من بينها دولة الكويت بالإضافة إلى خبراء دوليين في هذا المجال.