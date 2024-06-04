هنأ رئيس مجلس النوب اللبناني نبيه بري اليوم الثلاثاء سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح بمناسبة تعيينه وليا للعهد في دولة الكويت.

وقالت رئاسة مجلس النواب اللبناني في بيان لها إن بري وجه برقية تهنئة إلى سمو ولي العهد قال فيها «أتوجه باسم الشعب اللبناني وباسمي الشخصي وباسم المجلس النيابي من سموكم بأسمى آيات التهنئة والتبريك على الثقة التي منحكم إياها صاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لمنصب ولي العهد».

وتمنى بري لسموه التوفيق والنجاح في المهام الملقاة على عاتقه ولدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا دوام الأمن والاستقرار والرخاء، مؤكدا الاستعداد للعمل على تطوير صيغ التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين في التقدم والازدهار.