أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي فوزه بولاية ثالثة في الانتخابات التشريعية، لكن المعارضة اعتبرت أنها «عاقبت» حزب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم، الذي يترأسه مودي، وذلك لإرباك التوقعات وتقليص غالبيته البرلمانية.



وقال مودي على حسابه بمنصة «إكس» بشأن ائتلافه الحكومي «وضع الشعب ثقته بالتحالف الوطني الديموقراطي للمرة الثالثة على التوالي»، وأضاف «إنها واقعة استثنائية في تاريخ الهند».



لكن لأول مرة منذ عقد، فشل حزب «بهاراتيا جاناتا» في ضمان أغلبية إجمالية منفردا، وفق الأرقام الصادرة عن مفوضية الانتخابات، ما يعني أنه سيضطر للاعتماد على شركائه.



ومع فرز أكثر من 95% من الأصوات، بلغت حصة «بهاراتيا جاناتا» من الأصوات 36.9%، وهي نسبة أقل بقليل من تلك المسجلة في آخر انتخابات عام 2019.



وأظهرت أرقام مفوضية الانتخابات أن «بهاراتيا جاناتا» وحلفاءه احتلوا الصدارة مع فوزهم بـ 288 مقعدا من مجموع المقاعد البالغ 543، ما يكفي للحصول على غالبية برلمانية.



لكن «بهاراتيا جاناتا» نفسه لم يحصل إلا على 240 مقعدا، مقارنة مع 303 مقاعد فاز بها قبل خمس سنوات، بينما فاز حزب المؤتمر المعارض بـ98 مقعدا مقارنة مع 52 في الانتخابات الماضية.