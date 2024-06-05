

يعقوب العوضي



انطلقت تدريبات منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد، على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله مساء أول من أمس بقيادة المدرب سعيد حجازي ومساعده محمد مسعودان، تمهيدا للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم للشباب التي ستقام في الأردن يوليو المقبل (كأس العالم پولندا 2025).

وقد رسم الاتحاد خارطة طريق الإعداد للبطولة، إذ سيقيم منتخب الشباب معسكرا خارجيا في سلوفينيا ١٧ يونيو الجاري وينتهي في ١٠ يوليو المقبل، ومن ثم المغادرة إلى العاصمة الأردنية ١٢ يوليو المقبل للمشاركة في البطولة التي تنطلق ١٤ الشهر نفسه.

إلى ذلك، أكد المدرب سعيد حجازي أن المنتخب يقدم كل ما يمكن في التدريبات ليحقق الجاهزية المطلوبة، والجميع على استعداد لمضاعفة جهوده للوصول إلى النتائج المطلوبة في المستقبل، ونتطلع لحجز إحدى بطاقات التأهل من خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى النهائيات العالمية في پولندا.



إلى ذلك، تتواصل منافسات الدوري الممتاز لكرة اليد على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، حيث تقام 3 مباريات اليوم، فيلعب العربي (23 نقطة) مع برقان (20 نقطة) في الـ 4.30 عصرا، فيما يلتقي بالمباراة الثانية القادسية (29 نقطة) مع السالمية (25 نقطة) في الـ 6.00 مساء، وفي المباراة الثالثة يلتقي الكويت (38 نقطة) مع كاظمة (30 نقطة) في الـ 7.30 مساء.