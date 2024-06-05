

هادي العنزي



تعاقد مجلس إدارة نادي الفحيحيل، برئاسة حمد الدبوس، مع لاعب خط الوسط البرازيلي رودريغو يوري (30 عاما)، لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل قادما من الجهراء. ويعد يوري رابع محترفي «الأشاوس» بعدما جدد جهاز الكرة التعاقد مع الغاني أدو روبن، والمهاجمين البرازيليين وليم باروس، وفيتور داسيلفا، وسينصب تركيز الجهازين الفني والإداري الفترة المقبلة على البحث عن محترف خامس يكون مناسبا لمركز قلب الدفاع.



ومن المتوقع أن يباشر الفحيحيل تدريباته نهاية الشهر الجاري بقيادة مدربه السوري فراس الخطيب تحضيرا للموسم المقبل الذي ينطلق مبكرا في أغسطس المقبل حسبما أعلن الاتحاد. وقدم «الأشاوس» موسما متميزا خلال تولي الخطيب إدارة الدفة الفنية للفريق وحل في المركز الخامس بمجموعة البطولة، بعدما قدم أداء ثابتا جعله مصدر قلق لجميع الأندية المشاركة في دوري زين للدرجة الممتازة، الأمر الذي جعل التجديد مع الخطيب أولوية لدى إدارة النادي، وهو ما تم مؤخرا.