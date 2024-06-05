

مبارك الخالدي



يجري منتخبنا الوطني لكرة القدم تدريبه الرئيسي في الرابعة والنصف عصر اليوم على ستاد سولت ليك الهندي، استعدادا لمواجهة منتخب الهند غدا الخميس في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الاولى من المرحلة الثانية للتصفيات الاسيوية المشتركة والمؤهلة إلى كأس العالم في اميركا وكندا والمكسيك 2026 وكأس آسيا في السعودية 2027.



ويحتل «الأزرق» المركز الرابع والاخير في ترتيب مجموعته بـ3 نقاط والتي يتصدرها المنتخب القطري برصيد 12 نقطة، حيث ضمن العنابي تأهله إلى الدور الحاسم من التصفيات والتواجد في نهائيات كأس اسيا المقبل، بينما يحتل منتخب الهند المركز الثاني بـ4 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب افغانستان.



وكان الأزرق قد وصل إلى مدينة كالكوتا أمس مكتفيا بتمرينه الوحيد والرئيسي اليوم، اذ من المتوقع ان يضع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب البرتغالي روي بينتو لمساته الأخيرة بعد اختيار تشكيلة المباراة والتى سيعتمد فيها على العناصر الاكثر جاهزية لخوض اللقاء.



وفي جانب آخر، التحق اللاعب رضا هاني ببعثة الأزرق في الهند، ومن المقرر ان يدخل التدريب الرئيسي وذلك بعد مغادرته المعسكر لوفاة والده، حيث بذلت إدارة المنتخب جهودا كبيرة في سبيل تسهيل وصول اللاعب.



من جانبه، أكد جمال العتيبي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس وفد منتخبنا الوطني أن معسكر الأزرق سار وفق خطة العمل الموضوعة، وأن اللاعبين يسعون إلى تحقيق نتيجة مرضية أمام الهند، واسعاد الجماهير الكويتية المتعطشة لرؤية المنتخب متواجدا في المحافل الخارجية.



ووجه العتيبي الشكر لسفيرنا في تايلند محمد حسين الفيلكاوي على تسهيل مهمة وفد الأزرق في المعسكر، وحرصه على زيارة تدريب المنتخب للاطمئنان على سير المعسكر وفق البرنامج الإعدادي.