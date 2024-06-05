

عبدالعزيز جاسم



قرر الجهازان الإداري والفني في الفريق الأول لكرة القدم في نادي كاظمة بالاتفاق مع مجلس الإدارة عدم التجديد للثلاثي المحترف الغيني توني سيلفا والنيجيري بنيامين تيدي والجزائري عماد الدين عزي، وذلك رغبة منهم في التوقيع مع محترفين أفضل وأعلى مستوى، خصوصا بعد التوقيع مع ثاني هدافي دوري زين الممتاز في الموسم الماضي القادم من النصر، الكولومبي هانسل زاباتا والتجديد أيضا مع أفضل لاعبي الفريق في الموسم المنقضي وهو الأردني أحمد عرسان.

وفي نفس السياق، لم تتضح الصورة بعد بشأن المدافع الجزائري رضا بينشا، حيث يعتبر بقاؤه أقرب من رحيله لظهوره بمستوى جيد بعد انضمامه للفريق خلال الانتقالات الشتوية الماضية.

ومن المقرر أن يستأنف «البرتقالي» تدريباته بداية من الشهر المقبل، على أن يغادر إلى معسكر خارجي سيتم تحديد وجهته خلال الأيام المقبلة، والذي سيكون منتصف يوليو والذي سيخوض خلاله 3 مباريات لرفع اللياقة البدنية على ان يعود الفريق في بداية أغسطس استعدادا لانطلاق دوري زين الممتاز في 9 أغسطس.