دمشق- هدى العبود



هاجم الفنان أحمد رافع زميله الفنان نزار أبو حجر، واصفا إياه بـ «البخيل»، ويسمى نزار البخيل بدلا من أبو حجر، وقال رافع: أنا نصحته وقلت له يا نزار الحياة رحلة وسنغادرها، «لكن شغله في الحياة أن يقبض المصاري وعمره لم يدفع».



وعن علاقته المتوترة بالوسط الفني مع زملائه، أوضح رافع عبر قناة «العين الإخبارية» بالقول: أحب زملائي صدقا، وأكن لهم كل الحب والاحترام، وإذا دخلت بالتفاصيل صدقا فسوف أنهار ولا أطلب منهم شيئا، أنا عاتب عليهم، فأثناء مرضي لم أكن أريد منهم سوى أن يرفعوا سماعة الهاتف ويطمئنوا على حالتي الصحية، أنا فعلا جهزت كفني وعملت قبري طابقين بجانب ابني محمد، رحمه الله، وأوصيت بالتبرع بأعضائي لإنقاذ الآخرين.



وأضاف: «هناك حرب ضدي وضد ابني نور من قبل شركات الإنتاج، والمخرجين «لا يشغلوني»، علما أنني لم أؤذ أحدا من الوسط الفني، بالعكس أنا خدمتهم جميعا بدءا من الهرم الكبير دريد لحام واسالوا الأستاذ دريد، والله أعتبره قبلتي ووطني، وهناك الكثير من الفنانين خدمتهم، أحد الزملاء بالوسط الفني أنقذته من أربعة أعوام سجن، ولن أكشف عن الأسماء لأنني لا أريد أن أجرحهم».



وردا على سؤال: «لو كان لديه ابنة هل يفضل دخولها عالم الفن؟» أجاب: «يشرفني ذلك، ولا علاقة لما يجري بالوسط الفني عما يحكى بالإعلام، أنا بهذا الوسط الذي أعشقه 57 سنة، عملت مسرح وسينما ودراما واشتغلت أبيض وأسود، وأريد أن أكشف أنني ببداياتي كنت عصبيا جدا، لكنني اليوم متسامح ومحب لأي كان، فمن يلقي علي السلام أرد عليه بالكلمة الحلوة».