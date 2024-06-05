حذرت الفنانة ريهام عبدالغفور جمهورها من حساب مزيف ينتحل شخصيتها على «فيسبوك»، نافية أن تكون لها أي علاقة به نهائيا، ونشرت عبر خاصية «الستوري» في «انستغرام» صورة للصفحة المزيفة، معلقة: «ليس لي أي علاقة بهذه الصفحة».



وعلى الجانب الفني، كان آخر أعمال ريهام فيلم «ليلة العيد» الذي عرض في دور السينما، وشاركها في البطولة: يسرا، عبير صبري، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، هنادي مهنا، محمد لطفي، أحمد خالد صالح، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.



فيما كان آخر عمل درامي لها مسلسل «أزمة منتصف العمر»، الذي حقق نجاحا كبيرا، وكان معها في البطولة: رنا رئيس، هند عبدالحليم، عمر السعيد، ركين سعد، والعمل من تأليف أيمن سليم، إخراج كريم العدل.