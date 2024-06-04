وكالات: أكدت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» أن إسرائيل لن ترى أسراها إلا وفق صفقة تبادل جادة وحقيقية، مشددة على انه من دون موقف واضح من إسرائيل بالاستعداد لوقف دائم للحرب والانسحاب من غزة فلن يكون هناك اتفاق.



وقال القيادي في «حماس» أسامة حمدان إن الكيان الصهيوني لم يقدم اقتراحا بل قدم اعتراضا على مقترح الوسطاء.



ولفت إلى ان الاحتلال لا يريد إلا اتقافا من مرحلة واحدة يأخذ فيها أسراه ثم يستأنف الحرب.



وبين أن الحركة أبلغت الوسطاء بأنه لن «نوافق على صفقة ما لم يكن هناك موقف واضح لوقف دائم للنار».



من جهة اخرى، قال حمدان إن الحديث عن الأسرى والرهائن والمختطفين في السجون الاسرائيلية أصبح واجبا بعد 7 أكتوبر، مشددا على انه «لا يمكن قبول استمرار معاناة أسرانا في سجون الاحتلال».



ولفت إلى «أن وزير الأمن القومي الاسرائيلي المتطرف بن غفير يمعن يوميا في جرائمه بحق أسرانا في سجون الاحتلال، ومنعه

للمؤسسات الحقوقية والإنسانية من الوصول للأسرى يؤكد واقعهم المأساوي».



وتابع حمدان بالقول إن «الاحتلال مستمر بانتهاكاته وجرائمه ضد الأسرى والإعدام الميداني للمختطفين من غزة»، لافتا إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» أثبتت العثور على 225 جثمانا لأسرانا الذين تم اقتيادهم من القطاع».