استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة إضافة إلى ملفات إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» عن الأسد تأكيده أن «المقاومة ضد الاحتلال بكل أشكاله ستبقى مبدأ أساسيا وخيارا استراتيجيا باعتبارها النهج الصحيح في مواجهة الأعداء».



وذكرت أن الأسد بحث مع كني «العلاقات الثنائية بين سورية وإيران والتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة إضافة إلى ملفات إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك».



بدوره، أكد باقري كني أن «العلاقة بين إيران وسورية ستبقى عميقة وإستراتيجية لأنها تنطلق من مبادئ راسخة ومصالح مشتركة وصادقة»، لافتا إلى سعي إيران الدائم لتطوير العلاقات البينية واستثمارها لخدمة البلدين من جهة ودول المنطقة وشعوبها من جهة أخرى.



وكان باقري كني قد التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد الذي أكد «الحرص على تعزيز العلاقات السورية ـ الإيرانية من أجل تحقيق الأهداف المشتركة والدفاع عن حقوق ومصالح دول منطقتنا وشعوبها».



بدوره، أكد الوزير الإيراني أن طهران «تنظر للعلاقات مع سورية على أنها إستراتيجية وغير محدودة في مجالات معينة فقط، وأن نضال دول المنطقة وشعوبها مستمر على درب التصدي للمؤامرات، وتحقيق التنمية للمنطقة والرفاه لشعوبها».



وأشار باقري كني في مؤتمر صحافي مشترك مع المقداد إلى أن إيران وسورية حليفتان تربطهما علاقات وثيقة وتعتبران ركيزتين أساسيتين للاستقرار في المنطقة.



كما أكد وقوف إيران كما كانت دائما إلى جانب سورية في محاربة الإرهاب وفي دعمها لتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية.



ووصل باقري كني إلى دمشق قادما من بيروت، ضمن أول جولة خارجية له منذ تكليفه بوزارة الخارجية خلفا للوزير حسين أمير عبداللهيان الذي قضى مع الرئيس ابراهيم رئيسي ومرافقيهما في حادث تحطم مروحية قبل اسابيع.