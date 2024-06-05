

بيروت - عامر زين الدين



توقف مجلس إدارة المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز في اجتماعه الشهري برئاسة شيخ العقل د.سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت أمس، عند «مؤشرات التصعيد الإسرائيلي على الحدود الجنوبية ودلالاتها الخطرة، مع اتساع الاعمال الحربية التي تنذر باحتمال تفلت المواجهات الميدانية في أي وقت».



ودعا المجلس الجهات الدولية والاقليمية «إلى ممارسة الضغوط الفعلية على العدو الصهيوني، غير الآبه بقرارات الأمم المتحدة والمتمادي في ارتكاب المجازر في فلسطين وفي انتهاك القرارات الدولية 1701، مما يدفع باتجاه الحرب المدمرة إذا لم يضع المجتمع الدولي حدا له».



وطالب المجلس «القوى السياسية اللبنانية كافة بالتجاوب مع المبادرات الوطنية والمساعي الداخلية والخارجية الهادفة للوصول إلى توافق، بما يعكس حجم الآمال المعقودة على أهل الحوار لتذليل العقبات والمواقف المتصلبة، والتلاقي على معالجة الأزمات العالقة بروح من التفاؤل لتبديد الهواجس وتحقيق ما يخدم الوطن ومستقبل ابنائه».



كذلك عبر عن «قلقه العميق إزاء استمرار الأزمة الدستورية الناتجة وسيطرة الفراغ المستشري، الذي يضع الدولة بأكملها رهينة انتظار مجريات المنطقة، فيما لبنان المحكوم بالفراغ الرئاسي وشلل المؤسسات وتفكك السلطة ينشد الحل السريع الذي يقي الوطن شر المزيد من الانهيارات والدفع نحو المجهول».‎



وكرر المجلس الدعوة إلى «التمسك بوثيقة اتفاق الطائف الوطني (الموقعة في مدينة الطائف السعودية العام 1989) المنصوص عليها في الدستور لأجل حماية لبنان وتأكيد عروبته وتنظيم العلاقات بين مكوناته وصون وحدته الوطنية. واذ يدعو إلى التفاهم على آليات عملية لضمان تنفيذ بنوده كاملة، ينبه في الوقت نفسه إلى خطورة تسلل طروحات تقسيمية وأهداف تغييرية للنظام السياسي للنيل من الوثيقة التي كلفت اللبنانيين الكثير من التضحيات».