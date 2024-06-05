القاهرة - مجدي عبدالرحمن



استبعدت مصادر برلمانية واسعة الاطلاع وقريبة الصلة بالمشاورات التي يجريها المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة د.مصطفى مدبولي إجراء أي تغيير في حقائب الوزارات السيادية والتي تشمل «الدفاع والخارجية والداخلية والإنتاج الحربي».



وأضافت المصادر: انه تقرر عدم سفر جميع وزراء الحكومة المستقيلة للخارج، والتوقف أيضا عن الجولات الميدانية في المحافظات حتى إشعار آخر، والاستثناء فقط لوزراء الحقائب السيادية.



على جانب آخر، جمد جميع وزراء الحكومة المستقيلة توقيعاتهم على أي قرارات إدارية جديدة داخل وزاراتهم، كما جمدوا إصدار أي قرارات جديدة، واكتفوا بمتابعة سير العمل بالوزارة، كل في اختصاصه، وان هناك عددا كبيرا من الوزراء فضلوا المتابعة من منازلهم بالتواصل مع مديري مكاتبهم الذين انتظموا في أعمالهم.



كما امتنع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الذهاب إلى مكاتب الوزراء نهائيا منذ أمس وعقب إعلان استقالة الحكومة وتفضيل التعامل مع الوزير الجديد.