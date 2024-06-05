شارك البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون في افتتاح شبكة طرق جديدة في بلدات رأس بعلبك والقاع والقاموع وصولا إلى دير بطريرك الموارنة الأول يوحنا مارون في منطقة العاصي.



وألقى الراعي كلمة في حفل غداء أقيم في بلدة رأس بعلبك بحضور وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال ابن المنطقة د.جورج كلاس، والوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة، والعماد عون قائد الجيش، إلى قائد الدرك بالإنابة العميد ربيع مجاعص، وعدد من القادة الأمنيين والعسكريين ورؤساء بلديات ومخاتير.



وقال الراعي متوجها إلى قائد الجيش: أريد أن أحيي مجددا قائد الجيش العماد جوزف عون لأقول إننا معه والى جانبه، وأشكره على الطرقات التي تم فتحها في هذه المنطقة، وأقول للعماد: أنت تفتح طرقات بينما آخرون يقفلون طرقات. نعم جميعنا بحاجة أن نفتح طرقات لبعضنا البعض، وتمنياتنا وصلواتنا ألا تكون هناك منطقة محرمة على أبنائها أو محسوبة على شخص معين. فرحتنا لا توصف بما رأيناه من طرقات افتتحناها والتي تحمل شعار قائد الجيش، وهي جمع المجموعات اللبنانية حول بعضها البعض، وهذا أمر نحن بأمسّ الحاجة إليه.



وتابع: نحن اليوم ننتظر ونتمنى من المجلس النيابي أن يختار رئيسا للجمهورية، فلا العائلات اللبنانية ستصبح عائلات ولا الطرقات ستفتح على بعضها من دون رئيس للجمهورية الذي هو عربون وحدة اللبنانيين والوطن، ومن دونه لا وجود للدولة والمؤسسات، وهذا ما لا نقبل به، والتأخير الحاصل غير مقبول أمام المجتمع الدولي وأمام الشعب، لذا يجب انتخاب رئيس لتعود الصلاحية لمجلس النواب وللحكومة.



وختم بقوله: هذه تمنياتنا اليوم وكل يوم وهذه صلاتنا كي يلهم الرب المجلس النيابي لينتخب رئيس للجمهورية في أقرب وقت.





