

قرر النجم الدولي البرتغالي السابق سيرجيو كونسيساو التخلي عن تدريب بورتو الذي أشرف عليه طوال سبعة مواسم وقاده لإحراز لقب الدوري البرتغالي لكرة القدم ثلاث مرات منذ وصوله عام 2017.



وقام ابن الـ 49 عاما بهذه الخطوة رغم تمديده مؤخرا عقده حتى 2028، وذلك نتيجة انتخاب رئيس جديد للنادي بشخص المدرب السابق أندري فياش- بواش.



وأفادت وسائل الإعلام بأن مرسيليا الفرنسي قد يكون الوجهة المحتملة لكونسيساو، على أن يخلفه مساعده فيكتور برونو في تدريب بورتو الذي أحرز بقيادة لاعب الوسط الدولي السابق 11 لقبا، آخرها الكأس التي توج بها في 26 مايو على حساب سبورتنيغ (2-1).



واكتفى بورتو هذا الموسم بالمركز الثالث في الدوري البرتغالي، متخلفا بفارق 18 نقطة عن سبورتينغ المتوج باللقب.



وكلاعب، دافع كونسيساو عن ألوان بورتو ولعب في الدوري الإيطالي لمواسم عدة مع لاتسيو، جاره روما، بارما وإنتر، قبل أن ينهي مسيرته عام 2009 في اليونان مع باوك سالونيكي.



وبدأ مشواره على الصعيد التدريبي عام 2010 كمساعد مدرب في ستاندار لياج البلجيكي، قبل أن يتولى مهمة المدرب في أولهاننسي وأكاديميكا وبراغا وفيكتوريا غيمارايش ثم نانت الفرنسي، وصولا إلى تسلم الإشراف على بورتو عام 2017.