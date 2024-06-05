

القاهرة ـ محمد سامي



استدعى المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن لاعب النادي الأهلي عمر كمال عبدالواحد للانضمام إلى معسكر «الفراعنة» المقام استعدادا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026، وذلك بعد قرار استبعاد الظهير الأيسر، لاعب الزمالك أحمد فتوح بعد إصابته في أربطة كاحل القدم خلال مران أمس الأول ما استدعى استبداله سريعا.



وطالب حسن بسرعة تجهيز عمر كمال من خلال برنامج بدني مكثف نظرا لضيق الوقت حتى موعد لقاء بوركينا فاسو المقرر غدا الخميس على ستاد القاهرة الدولي، والذي أعلن نائب رئيس الاتحاد المصري خالد الدرندلي عن نفاد تذاكر اللقاء بالكامل.



من جانبه، أعلن عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري عامر حسين عن مشاركة بيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا إلى جانب الأهلي حامل اللقب، فيما سيشارك المصري البورسعيدي بكأس الكونفيدرالية لتفوقه على انبي بالمواجهات المباشرة إلى جانب الزمالك حامل اللقب، وذلك اعتمادا على نتائج الدور الأول في اختيار الأندية المشاركة في البطولات القارية.



في إطار آخر، أفادت مصادر مقربة من الإدارة الفنية لفريق النادي الأهلي أن السويسري مارسيل كولر قد قرر إبعاد محمد مجدي «أفشة» عن التدريبات الجماعية مؤقتا بعد التصريحات التي أطلقها اللاعب في إحدى اللقاءات التلفزيونية والتي خلفت ردود فعل غاضبة من جانب كولر وزملائه بالفريق، اذ سيؤدي أفشة تدريبات منفردة في صالة الجيم حتى يتم اتخاذ قرار بشأنه، وتجرى حاليا محاولات من جانب خالد بيبو مدير الكرة لإزالة سوء التفاهم بين اللاعب ومدربه.



إلى ذلك، قام رئيس الأهلي محمود الخطيب بإقامة حفل تكريم فرق ألعاب الصالات على مستوى الرجال والسيدات بالنادي، حيث صرح أمام لاعبيه قائلا: «الأسماء تتغير ولكن تظل شخصية وثوابت الأهلي باقية وتتوارثها الأجيال، وأن كل عناصر الفريق تملك فرصة لا تعوض لتحقيق إنجازات عديدة وكتابة التاريخ»، مشيرا إلى أن المسؤولية كبيرة وصعبة على الجميع خلال الفترة المقبلة.



وحققت فرق ألعاب الصالات بالقلعة الحمراء موسما استثنائيا بحصد 17 بطولة منها 9 بطولات في مواجهات نهائية مباشرة أمام الغريم التقليدي الزمالك، ويتبقى للأهلي المنافسة على لقب دوري السلة للرجال أمام الاتحاد السكندري.