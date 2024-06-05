

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



تغادر بعثة منتخب قطر الأول لكرة القدم إلى مدينة الأحساء السعودية اليوم، استعدادا لخوض مباراة أفغانستان التي ستقام مساء الغد على ستاد الأمير عبدالله بن جلوي، ضمن مباريات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.



خاض العنابي مرانه الرئيسي في ملاعب أكاديمية أسباير قبل السفر إلى الأحساء، بحضور رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم جاسم بن راشد البوعينين لتقديم الدعم والمساندة للفريق قبل السفر إلى السعودية.



ومن المنتظر أن تشهد مباراة قطر وأفغانستان حضورا جماهيريا، حيث بدأت الدعوات الجماهيرية للحضور خلف الفريق بالمملكة العربية السعودية، وأعلن مدرج العنابي أن التجمع سيكون ظهر الخميس يوم المباراة بمواقف ستاد خليفة الدولي للتحرك جماعيا إلى مدينة الأحساء وتقديم الدعم اللازم للعنابي خلال المواجهة.



هذا، وأعلن النادي العربي عن عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي، وذلك في 6:00 مساء الجمعة 30 أغسطس المقبل لمناقشة موضوع انتخاب رئيس وأعضاء إدارة النادي للدورة الانتخابية 2024-2028، حيث تقرر فتح باب الترشح لانتخابات إدارة النادي لدورة جديدة خلال عشرة أيام اعتبارا من 3 يونيو الجاري، حتى نهاية الدوام الرسمي للنادي يوم الأربعاء 12 يونيو الجاري.



وقد تقدم رئيس النادي الحالي الشيخ تميم بن فهد آل ثاني بقائمته الانتخابية والتي تضم محمد جاسم الكواري في منصب نائب الرئيس.