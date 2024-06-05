

تعادلت ألمانيا مع ضيفتها أوكرانيا 0-0 أمس الأول في إطار الاستعدادات لكأس أوروبا 2024 لكرة القدم التي تستضيفها بين 14 يونيو و14 يوليو. وتعثر «دي مانشافت» للمرة الأولى بعد فوزين مشجعين على فرنسا (2-0) وهولندا (2-1) في مارس الماضي، بعد الخسارة أمام تركيا والنمسا أواخر 2023.



وهو التعثر الأول لأوكرانيا أيضا بعد الفوزين على آيسلندا (2-1) والبوسنة والهرسك (2-1) في الملحق. وستلعب ألمانيا مباراتها الاستعدادية الثانية مع اليونان في السابع من الشهر الجاري. وتستهل ألمانيا مشوارها في كأس أوروبا بمواجهة اسكتلندا في 14 يونيو في ميونيخ، ضمن المجموعة الأولى التي تضم المجر وسويسرا، فيما تخوض أوكرانيا أولى مبارياتها مع رومانيا في 17، ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب بلجيكا وسلوفاكيا.