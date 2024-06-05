

استدعى ماتيوس نونيش لاعب وسط مان سيتي الإنجليزي إلى تشكيلة المنتخب البرتغالي التي ستخوض غمار كأس أوروبا 2024، ليحل مكان لاعب النصر السعودي أوتافيو مونتيرو المصاب، حسب ما أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم. وذكر الاتحاد في بيانه أن اللاعب الذي خضع للتقييم على يد أطباء «سيليساو أوروبا»، غير جاهز للمشاركة بعد تعرضه لإصابة أثناء مشاركته مع ناديه المحلي.

وكان اوتافيو قد انضم إلى صفوف النصر وصيف بطل الدوري السعودي الصيف الماضي قادما من بورتو البرتغالي في عقد لمدة ثلاثة مواسم.

وبدأ المنتخب البرتغالي، المتوج باللقب القاري على حساب فرنسا عام 2016، تحضيراته للاستحقاق المرتقب من دون قائده ونجمه مهاجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو الذي سيلتحق بزملائه الجمعة، وفقا لما أعلنه مدرب الفريق الإسباني روبرتو مارتينيز في مؤتمره الصحافي.