

وقع مهاجم منتخب فرنسا كيليان مبابي رسميا عقدا لمدة خمس سنوات مع ريال مدريد الإسباني، كما أعلن النادي أمس الأول، محققا حلم طفولته.



وقال نادي العاصمة الإسباني في بيان إنه وقع عقدا مع مبابي (25 عاما) «للسنوات الخمس المقبلة»، مشيرا إلى أن النادي بطل أوروبا «عزز صفوفه بنجم عالمي حقق أفضل مواسمه مع باريس سان جرمان (44 هدفا) وكان أفضل هداف في الدوري الفرنسي في السنوات الست الأخيرة».



وفي أول تعليق له قال اللاعب على منصة «إكس»: «إنه حلم أصبح حقيقة».



وأضاف «أنا سعيد وفخور للغاية بالانضمام إلى نادي حلمي، لا أحد يستطيع أن يفهم إلى أي درجة أنا متحمس في هذه اللحظة، أتطلع لرؤيتكم (مشجعو ريال مدريد) بفارغ الصبر، وشكرا لدعمكم المدهش، إلى الأمام مدريد».



ونجح مبابي في إحراز جميع الألقاب المحلية مع سان جرمان لكنه فشل في قيادته إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا حيث وصل معه إلى النهائي عام 2020 قبل أن يخسر أمام بايرن ميونخ الألماني 0-1.



وكان ريال مدريد يبحث عن مهاجم صريح، لاسيما بعد رحيل النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة عن صفوفه، وسيشكل مبابي إلى جانب الانجليزي جود بيلينغهام والبرازيلــي فينيسيـــوس جونيور ثلاثيا مرعبا في صفوف الفريق الملكي الذي أحرز بطولة إسبانيا الموسم الفائت أيضا بقيادة مدربه الفذ الإيطالي كارلو أنشيلوتي.



وبحسـب الصحافــــة الإسبانية، فإن الخطوط العريضة للعقد محددة بالفعل سيحصل بموجبها مبابي على أحد أعلى الرواتب في تاريخ النادي، بمبلغ يقدر بنحو 35 مليون يورو في الموسم الواحد، أي أعلى بقليل من النجمين الحاليين فينيسيوس وبيلينغهام، لكن يبقى هذا الراتب بعيدا جدا عما كان يتقاضاه مع سان جرمان والمقدر بـ 70 مليون يورو باستثناء العلاوات. وسيكون انتقاله المجاني مصحوبا بمكافأة توقيع تزيد على 100 مليون يورو وتوزيع غير مسبوق لحقوق صورته.



كما وافق ريال مدريد، الذي عادة ما يكون حذرا جدا بشأن هذا الجانب، على استثناء هذا اللاعب الاستثنائي والابتعاد عن تقاليده، وتحدثت وسائل الإعلام الإسبانية عن توزيع 80% مقابل 20% لصالح المهاجم الفرنسي.