

كشف النجم البرازيلي نيمار الذي يغيب عن الملاعب منذ سبعة أشهر عن أنه يحرز تطورا «مؤلما» في عملية تعافيه من الإصابة والعملية الجراحية التي خضع لها في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي لركبته اليسرى، نافيا ما يشاع عن تركه الهلال السعودي للعودة إلى فريق بداياته سانتوس.



وقال ابن الـ 32 عاما الاثنين على هامش مزاد لصالح مؤسسته الخيرية في ساو باولو «إنه أمر مؤلم، هناك الكثير من المعاناة، لكني في طور التعافي، مرت سبعة أشهر منذ إصابتي، ولا يزال هناك بضعة أشهر أخرى، لكننا نصل إلى هناك»، إلى مرحلة التعافي والعودة إلى الملاعب.



وانضم نيمار إلى الهلال في أغسطس 2023 قادما من باريس سان جرمان الفرنسي في صفقة ضخمة، لكنه أصيب في 17 أكتوبر خلال مباراة دولية لمنتخب بلاده، ما حرمه من المشاركة أغلب الموسم مع الهلال الذي بصم على موسم قوي شهد سلسلة تاريخية للانتصارات المتتالية بلغت 34 مباراة وتوج بثنائية الدوري والكأس المحليين.



ولن يكون نجم برشلونة الإسباني السابق بصحبة المنتخب البرازيلي خلال مشاركته في بطولة كوبا أميركا المقررة في الولايات المتحدة بين 20 يونيو و14 يوليو، وهذا الأمر «يحزنني، من المؤسف أن اضطر إلى البقاء بعيدا، لكني سأساندهم بطبيعة الحال».



وسئل أخيرا عن الشائعات التي تتحدث عن عودته الموسم المقبل إلى فريق بداياته سانتوس، فأجاب بأن «ما يقال غير صحيح تماما، لا يوجد أي شيء مخطط له، ما زال هناك عام على عقدي مع الهلال، وآمل أن أتمكن من تقديم موسم رائع».