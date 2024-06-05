حنان عبدالمعبود



أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أنه استمرارا لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلا لاختصاصها الوارد في المادة رقم 5 بند 2 من قانون انشائها.



فقد تقرر بعد التحقيق وجمع الاستدلالات إحالة إشرافي سابق في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إلى النيابة العامة بشبهة جريمة التزوير بنص المادة (257) من قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء وشبهة جريمتي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام المؤثمتين بالمادة (10) من قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993، والمنصوص عليهما في المادة (22) من القانون رقم (2) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد.



وأكدت نزاهة في بيان لها عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد اليها وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في الوقت نفسه بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.