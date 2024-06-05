بشرى شعبان



تشارك الكويت في أعمال مؤتمر العمل الدولي بدورته الـ 112، والذي تنظمه منظمة العمل الدولية سنويا في مدينة جنيف السويسرية، حيث تم عقد جلسة الافتتاح بقصر الأمم، وتم خلالها انتخاب رئيس مؤتمر العمل الدولي والنواب وتم تشكيل اللجان وترشيح رؤساء المجموعات، ثم بدأ مدير منظمة العمل الدولية عرض تقريره إلى المؤتمر، ورئيس مجلس الإدارة، ثم الكلمات الافتتاحية لرؤساء مجموعة أصحاب العمل والعمال والحكومات.



وسيناقش المؤتمر من خلال اللجان المختلفة أو الجلسات النقاشية تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية بعنوان «عقد اجتماعي متجدد» وكذلك تقرير عن أوضاع العمال الأراضي المحتلة والعديد من القضايا التي تهم مجالات العمل والعمال على مستوى العالم، ومنها تقارير لجنة الخبراء المعنية بمتابعة تنفيذ معايير العمل الدولية والاستعراض الدوري لإعلان الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل، ومشروع معيار حول الأخطار البيولوجية المتصلة بالعمل، والمناقشة العامة حول العمل اللائق واقتصاد الرعاية الذي يسعى لمناقشة عامة للقضايا المرتبطة باقتصاد الرعاية. ويستعرض دور منظمة العمل الدولية وهيئاتها المكونة في ضمان العمل اللائق في اقتصاد الرعاية وأهمية في توفير فرص العمل اللائق.



في سياق متصل، سيتم انتخاب مجلس إدارة منظمة العمل الدولية للفترة الزمنية 2024-2027.



الجدير بالذكر انه سيتم التصويت على إلغاء بعض من الاتفاقيات وتوصيات العمل الدولية.