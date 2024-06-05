قال محافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي إن اللجنة المنبثقة عن المحافظة ومركز العمل التطوعي ستباشر عملها الميداني لوضع الحلول المناسبة لمعالجة الكثير من المشاكل القائمة في منطقة أسواق المباركية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة ورفع التقارير الخاصة عن كل المستجدات والأعمال والإنجازات أولا بأول.



جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن محافظة العاصمة أمس الثلاثاء عقب انعقاد الاجتماع التنسيقي الأول للجنة المشتركة بين محافظة العاصمة ومركز العمل التطوعي في مبنى المحافظة بحضور المحافظ ورئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة أمثال الأحمد وعدد من الجهات الحكومية المعنية.



وأضاف الشيخ عبدالله سالم العلي، أن الاجتماع جاء ثمرة الجولة التفقدية التي قامت بها اللجنة الأسبوع الماضي، وتم خلالها الاطلاع على الكثير من العوائق الموجودة على صعيد النظافة العامة وتطوير المرافق والخدمات مع الحفاظ على القيمة التراثية والجمالية لتلك المنطقة الحيوية.



من جهتها، شددت الشيخة أمثال الأحمد وفق البيان، على أهمية وضع حلول جذرية للمشاكل التي تعاني منها منطقة المباركية وعدم الاكتفاء بتحريرالمخالفات فيما يتعلق بالمواد الغذائية والمطاعم من خلال التنسيق والتعاون بين كل الجهات الحكومية المعنية.