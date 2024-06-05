أهمية العمل بروح الفريق الواحد وإنجاز تطوير الأنظمة الإلكترونية



بشرى شعبان



قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب د.أمثال الحويلة بزيارة مفاجئة إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. وقامت الوزيرة خلال الزيارة بعمل جولة على صالات استقبال المراجعين (1 و2) للاطلاع على سير العمل والعقبات التي تواجه الموظفين والمراجعين.



وتواجد مدير الهيئة العامة بالإنابة الحميدي المطيري ونائب عام الهيئة للخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية ودور الرعاية بالإنابة عامر العنزي ونائب مدير عام الهيئة للخدمات التعلمية والتأهيلية بالإنابة مبارك البداح.



وأكدت د.الحويلة أن هذه الجولة تأتي ضمن الجولات المفاجئة التي تقوم بها للاطلاع عن قرب على سير العمل وتلمس أي مشكلة قد تواجه الموظفين والمراجعين والعمل على تذليلها، مضيفة أنها ستستمر في سياسة الاطلاع المباشر على أوضاع الهيئة ذات العلاقة المباشرة مع الجمهور وتلمس احتياجاتهم.



كما قامت الوزيرة بالاطلاع مع مسؤولي الهيئة على آخر الخطوات التطويرية التي سيكون لها أثر إيجابي على تقديم الخدمات للمراجعين وتذليل صعوبات الأشخاص من ذوي الإعاقة وذويهم.



وشددت الحويلة على تطبيق القانون على الجميع سواء كان ذلك يتعلق بالموظفين أو المراجعين، مؤكدة أن القانون سيطبق على الأطراف كافة، ولن تكون هناك أي استثناءات تخالف القانون.



وشددت الوزيرة على ضرورة التسريع في وتيرة العمل وإنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن حتى لا يكون هناك تكدس للمراجعين داخل الهيئة.



هذا، وبينت مصادر لـ «الأنباء» أن الزيارة كانت مفاجئة، وحرصت الوزيرة خلالها على الاطلاع على كل القطاعات بالهيئة، بالإضافة إلى صالات المراجعين ومكاتب الموظفين كافة، واستمعت الوزيرة خلال الجولة - وفق المصادر- إلى الموظفين واطلعت على سير العمل والعقبات التي تواجه الموظفين والمراجعين، كما أعطت توجيهاتها بتسهيل جميع الإجراءات والإسراع في إنجاز المعاملات.



وأضافت المصادر أن الوزيرة شددت على إنجاز تطوير الأنظمة الإلكترونية للهيئة والربط مع كل الجهات المعنية وإدراج الإجراءات كافة ضمن تطبيق «سهل» واعتماد الرقابة المشددة على المؤسسات التعليمية المندرجة تحت مظلة الهيئة وعدم التهاون في التعامل مع أي تطاول على المال العام والتشدد في الالتزام بالمعايير العالمية بكل الإجراءات.



وذكرت المصادر أن الوزيرة وجهت بأهمية العمل بروح الفريق الواحد وإعداد التقارير الدورية بالمشاريع التطويرية والتنموية في الهيئة، مبينة أنه ستكون هناك اجتماعات مطولة مع قياديي الهيئة قريبا.