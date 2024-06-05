في إطار الحملة التي أعلنت عن إطلاقها إدارة العلاقات العامة بعنوان «بيت العمر بلا مخالفات» للكشف عن مدى الالتزام باشتراطات ومواصفات أبنية السكن الخاص والنموذجي، أوضحت أن الفريق الرقابي لإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية نفذ أول جولة تفتيشية ميدانيا في منطقة الفنيطيس بمحافظة مبارك الكبير صباح أمس بهدف تكثيف الجولات الميدانية للفرق الرقابية التابعة لإدارات التدقيق والمتابعة الهندسية في كل المحافظات لاتخاذ الإجراءات بشأن أعمال البناء المخالفة للائحة البناء إلى جانب إيصال رسالة توعوية للمواطنين المقدمين على بناء سكنهم بأن يكون «بيت العمر بلا مخالفات».



وبينت أن الجولة التفتيشية للفريق الرقابي تضمنت كل الإجراءات الرقابية ضمن لائحة البناء والتأكد من مدى الالتزام باللوائح والنظم بهذا الخصوص، وقد أسفرت عن تحرير 4 مخالفات زيادة في مساحة البناء دون ترخيص وتوجيه 11 إنذارا في منطقة الفنيطيس.



ودعت إلى ضرورة الالتزام بلوائح وقوانين البلدية، مشددة على أن الفرق الرقابية ستكثف جولاتها التفتيشية لرصد المخالفين واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحقهم، لافتة إلى أن الفرق الرقابية تولي اهتماما بالغا حيال المخالفين، وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقومون بتنفيذها في المحافظات.