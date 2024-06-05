أكد مدير إدارة الرقابة على فرعي البلدية بمحافظتي الفروانية والجهراء بقطاع الرقابة والتفتيش في البلدية م.بدر بورقبة حرص البلدية على استقطاب عدة مشاريع تنموية ذات جدوى حيوية ومستدامة لقطاع المشاريع في البلدية. وقال إن من أهم وأبرز اختصاصات إدارة تنمية المشاريع العمل على تعزيز التوجه العام للدولة نحو تشجيع القطاع الخاص بالمشاركة في تطوير المشاريع الحكومية العمرانية، وبرمجة مشاريع القطاع الخاص ضمن أولويات تكفل تحقيق الأهداف العامة للخطط الهيكلية والإنمائية، وذلك بعد موافقة الإدارات والجهات المختصة، وإعداد الشروط والمتطلبات الفنية العامة والخاصة للمشروع ونطاق الأعمال المطلوب إنجازها من حيث الدراسات الاستشارية ودراسة الجدوى الفنية والاقتصادية، لكي يتم طرح المشروع على المكاتب الاستشارية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة وذلك وفقا للقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، وتكليف المكاتب الاستشارية بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للمشاريع العمرانية والمقترح طرحها للقطاع الخاص، والمشاركة والمتابعة مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشأن إجراءات طرح المشاريع من مرحلة إعداد مستندات الطرح مرورا بمراحل التأهيل والتقييم وحتى التوقيع مع الشركة المستثمرة، والإشراف والمتابعة على مراحل التصاميم الأولية للمشاريع العمرانية المطروحة على القطاع الخاص.