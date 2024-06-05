أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة حولي بعمل جولة ميدانية على منطقة السالمية.



وأكدت أن الجولات التي قام بها الفريق الرقابي بالمحافظة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المخالفين، لافتة إلى أن الفريق الرقابي يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة في المناطق وتطبيق القانون.



وأشارت إلى أن الجولات التي قام بها الفريق الرقابي بمنطقة السالمية قد أسفرت عن 20 مخالفة تنوعت ما بين نظافة عامة وباعة جائلين وإشغالات طرق. وأكدت استمرار الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي، مبينة في هذا الخصوص عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.