مصادر لـ «الأنباء»: «التجارة» نشرت فرق تفتيش وتحركات حازمة لرصد «التعاونيات» والأسواق قبل العيد

عاطف رمضان



مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، شهدت الأسواق الكويتية تحركات رقابية مكثفة تهدف إلى حماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار والاستغلال. أفادت مصادر مطلعة «الأنباء» بأن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة نشر فرقا من المفتشين التجاريين في مختلف الإدارات التابعة له، بما في ذلك الرقابة التجارية وفرق الطوارئ في الأسواق.



وأوضحت المصادر أن هناك تنسيقا وثيقا بين وزارة التجارة والصناعة - قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك ـ ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ـ قطاع التعاون، مما أسفر عن إقامة ورشة عمل مهنية متخصصة بهدف تبادل الخبرات بين مفتشي «التجارة» و«الشؤون» على إجراء مقارنات لأسعار الخضراوات والفواكه في الجمعيات التعاونية وسوق الفرضة.



هذه الورشة تمهد الطريق لتعاون مثمر يهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين.



وفي إطار الجهود المستمرة، نفذ فريق طوارئ الجهراء والفروانية، التابع لوزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع مفتشي وزارة الشؤون الاجتماعية، حملة رقابية مفاجئة على اربع جمعيات تعاونية، أسفرت هذه الحملة عن تسجيل مخالفة واحدة لجمعية واعطاء جمعية أخرى 4 إشعارات وجار استكمال الإجراءات القانونية.



من جهة أخرى، تواصل فرق طوارئ الجهراء والفروانية جولاتها التفتيشية اليومية، مما أدى إلى تسجيل ثلاثة محاضر ضبط لمحال وبسطات تجارية خالفت قوانين وقرارات وزارة التجارة والصناعة، هذه الجهود تضمن حماية المستهلكين وتعزيز الشفافية في الأسواق.



في سياق متصل، قامت فرق الرقابية بجولة تفتيشية شاملة على الأسواق التجارية لرصد الأسعار مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وزيادة إقبال المستهلكين على شراء السلع. شملت الجولة التفتيشية المحلات المتخصصة في بيع الأحذية والحقائب النسائية والأقمشة، حيث تم التحقق من بلد المنشأ للسلع ومدى التزام المحلات بالأسعار المعلنة وفواتير الشراء باللغتين العربية والإنجليزية.