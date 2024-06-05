ثامر السليم



طالبت جامعة الكويت موظفيها ممن يستخدمون البريد الالكتروني التابع لجامعة الكويت للأمور الشخصية والخاصة مثل (التسوق الإلكتروني - حجوزات - بنوك.. إلخ) بأنه في حال إذا تلقيت رسالة بريد إلكتروني مشبوهة من صديق أو زميل موثوق به، فاتصل به للتأكد منه.



ودعت الجامعة من خلال نصائح للحماية من الهجمات الإلكترونية التي يتعرض لها موظفوها إلى ضرورة التأكد من عنوان المرسل للبريد الإلكتروني، مؤكدة على ضرورة الحذر من رسائل البريد الإلكتروني الموجهة إلى «عزيزي» والتي تستخدم التحيات العامة.



ولفتت إلى ان معظم الشركات الكبيرة تدقق رسائلها بعناية قبل إرسالها، فالحذر من أي بريد إلكتروني يتطلب «إجراء فوريا» أو يلح بطريقة غريبة ومرعبة، من خلال أسلوب التهديد الشائع لدفع الناس إلى ارتكاب الأخطاء، مؤكدة على ضرورة الحذر من المرفقات وعدم فتح أي مرفقات مشبوهة.



وأشارت إلى الحذر من الرسائل التي تتطلب منك إدخال معلومات شخصية مثل اسم المستخدم وكلمة السر أو تطلب تحديثا لنظام إلكتروني معين، مع الحذر من الرسائل التي تدعي فوزك بهدية أو سحبا أو وصول طرد لك، داعية إلى الحذر مع الرسائل التي تشمل مصطلحات إلكترونية مثل (تحديث نظام، الدعم الفني، مسؤول النظام).



وبينت ان الطريقة الصحيحة عند استلام رسائل مشبوهة إلى بريدك الإلكتروني قم بإعادة إرسالها إلى بريد قسم أمن المعلومات بجامعة الكويت [email protected]، مؤكدة ان الفريق الخاص سيساعدك في التعرف على صحة البريد المرسل سواء كانت الرسالة سليمة أو ضارة، مطالبة بضرورة عدم الرد على أي رسالة الكترونية بمعلوماتك الخاصة أو معلومات حساباتك المصرفية. المؤسسات والشركات الحقيقية لا تطلب أي بيانات عن طريق البريد الإلكتروني.