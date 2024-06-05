عبدالعزيز الفضلي



دعا وكيل وزارة التربية بالتكليف منصور الديحاني الإدارات المدرسية إلى البدء في عملية تقييم أداء الهيئات التعليمية العاملين في المدارس بجميع مراحلها التعليمية والمعاهد الدينية، وذلك للعام الدراسي 2023/2024. وأكد الديحاني في نشرة أصدرها وتلقت «الأنباء» نسخة منها على ضرورة مراعاة ما يلي:



1 - التأكد من تخزين درجة التقييم للموظف بالنظام المتكامل من قبل الرئيس المباشر واعتماد الرئيس الذي يليه.



2 - ضرورة التأكد من أسماء العاملين التابعين لمركز العمل.



3 - القيام بإدخال مدد التأخير وعدد أيام الانقطاع عن العمل بدون إذن خلال سنة التقييم 2024/2023.



4 - موافاة قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري بنماذج تقويم الكفاءة للعاملين التابعين لديوان عام الوزارة وموافاة أقسام الشؤون الوظيفية بالمناطق التعليمية بنماذج تقويم الكفاءة للعاملين التابعين للمنطقة التعليمية (عوامل درجات تقييم الموظف + النتيجة النهائية معتمدة من الرئيس المباشر ومن يليه بالرئاسة وختم المدرسة أو المعهد).



5 - عدم إرسال نماذج تقويم الكفاءة مكتوبة بخط اليد حيث سيتم إعادتها لمركز العمل للتعديل.



6 - إعداد كشوف تفريغ أو سحب الكشوف من النظام المتكامل ووضعها بظرف واحد مع النماذج الخاصة بها لكل وحدة تنظيمية على حدة وذلك لتسهيل وسرعة عملية الفرز.



7 - التأكد من اعتماد إجازات العاملين (طبية)، (دورية طارئة) من قبل المخولين بالاعتماد بحسب مركز العمل وذلك قبل عملية تقييم الموظفين بالنظام المتكامل، وإدراج أسماء الحاصلين على إجازات طويلة بكشف التفريغ الخاص بهم وعدم إرسال نموذج تقييم أداء لهم.



8 - موافاة قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري ببيانات الموظفين المنتدبين لدى الجهات خارج الوزارة وذلك لإجراء اللازم بشأن تقييم الكفاءة الخاصة بهم مرفقا بقرارات ندبهم ونماذج التقييم.



9 - عمل كشف تفريغ للموظفين الذين لم يتموا (100) يوم عمل.



10 - التقرير الاعتباري - تقرير العام السابق - هو اعتداد بتقدير آخر تقييم أداء نهائي للموظف إذا قلت المدد الفعلية لمزاولته عن (100) يوم عمل وفق المادة الرابعة من القرار رقم (36/2006)، وذلك بعد استبعاد مدد الانقطاع والوقف عن العمل والإعارة والتفرغ والإجازات أيا كان نوعها أو مدتها وأيام العطلات الرسمية والجمع والراحات (مراعاة الاطلاع على الإجراءات الواردة بالتعميم رقم (2) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/01/12 بشأن إدخال التقييم الاعتباري على النظام المتكامل).



11 - في حال تقييم كفاءة موظف بدرجة ضعيف ضرورة ذكر أسباب التقييم في النموذج النهائي للتقييم حتى يتسنى لقطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري إجراء اللازم.



12 - ضرورة موافاة قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري بنماذج تقييم الكفاءة وفق الحالات التالية:



- الموظفون الحاصلون على تقييم كفاءة بدرجة ضعيف مدون به أسباب الضعف.



- حالات الاختلاف بالرأي بين الرئيس المباشر والذي يليه.



- حالات عدم وجود رئيس تالٍ للرئيس المباشر.



لذا، على جميع المعنيين بتقييم كفاءة الموظفين من أعضاء الهيئة التعليمية والإداريين العاملين بالمدارس والمعاهد الالتزام بالإجراءات الإدارية والقانونية الواردة أعلاه.