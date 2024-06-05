أعلنت جامعة الكويت أن لجنة استلام أعمال المقاولات والأعمال الإنشائية (المشاريع الكبرى) بمدينة صباح السالم الجامعية صادقت على الاستلام الابتدائي الجزئي لمشروع كلية الحقوق (المبنى الجنوبي والشمالي والمصلى) في مدينة صباح السالم الجامعية، مع الاخذ بعين الاعتبار ملاحظات اعضاء اللجنة.



وذكر رئيس اللجنة امين عام جامعة الكويت بالإنابة د. فايز الظفيري ان لجنة الاستلام صادقت على استلام المرافق المذكورة ضمن حزمة الأعمال CSSL العقد رقم KU/KUCP/C0900/11-12 والخاصة بإنشاء وإنجاز وصيانة مباني كلية العلوم الاجتماعية وكلية الحقوق وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية والمصلى ونادي أعضاء هيئة التدريس (1) في مدينة صباح السالم الجامعية، وذلك بعد ان اطلعت على التقارير الفنية المعدة من إدارة الإنشاءات والصيانة حول الاستلام الابتدائي لتلك الأعمال، وان اللجنة قامت بعد ذلك بجولة ميدانية للكشف الظاهري والتأكد من جاهزية مواقع المشاريع المذكورة.



الجدير بالذكر أن مساحة البناء الإجمالية للمبنى الجنوبي في كلية الحقوق في مدينة صباح السالم الجامعية تبلغ 35.294م2 موزعة على سردابين ودور أرضي و5 أدوار. ويضم المبنى مسرحا بسعة 246 شخصا، و6 فصول دراسية بسعة 124 طالبا و6 فصول دراسية بسعة 79 طالبا، و5 فصول دراسية بسعة 60 طالبا و6 مختبرات للحاسوب، و6 مختبرات للغات. كما يحتوي المبنى كذلك على محكمة تدريبية بطاقة استيعابية 238 مقعدا، ومكتبة بطاقة استيعابية 164 مقعدا، وعدد 181 مكتبا إداريا، و7 مصليات، وكافتيريا بطاقة استيعابية 402 مقعد، ومطبخ مركزي.



أما المبنى الشمالي في كلية الحقوق في مدينة صباح السالم الجامعية فتبلغ مساحة البناء الإجمالية فيه 20.679م2 موزعة على سردابين ودور أرضي و5 أدوار. ويضم المبنى 4 فصول دراسية بسعة 124 طالبا وفصلين دراسيين بسعة 78 طالبا وفصلا دراسيا بسعة 65 طالبا و4 فصول دراسية بسعة 60 طالبا، و4 مختبرات للحاسوب، و3 مختبرات للغات. كما يحتوي المبنى كذلك على محكمة تدريبية بطاقة استيعابية 120 مقعدا، ومكتبة بطاقة استيعابية 120 مقعدا، وعدد 106 مكاتب إدارية، و8 مصليات، وكافتيريا بطاقة استيعابية 180 مقعدا. وتبلغ مساحة البناء الإجمالية للمصلى 503.103 أمتار مربعة موزعة على دور أرضي ودور أول، وتستوعب قاعة الصلاة الرئيسية بالمصلى 220 مصليا، ويتسع الفناء الداخلي لـ 30 مصليا.