عبدالعزيز الفضلي



دعت وزارة التربية المناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني بإرسال أسماء المرشحين من المعلمين والمدارس المتميزة للعام الدراسي 2024/2023.



وقالت وكيلة التنمية التربوية والأنشطة مريم العنزي في كتاب وجهته لوكيل التعليم العام إنه جريا على عادة وزارة التربية في الاحتفاء بالمعلمين المتميزين كل عام وتكريمهم لدورهم الكبير ورسالتهم السامية في تربية الأجيال وبناء الوطن، لذا يرجى الإيعاز الى جهة الاختصاص لديكم، مديري ومديرات عموم المناطق التعليمية الست وإدارة التعليم الديني، بالتأكيد على إرسال أسماء المرشحين والمدارس المتميزة للتكريم في اليوم العالمي للمعلم عن العام الدراسي 2024/2023، وذلك وفق الشروط والضوابط الواردة في القرار الوزاري المذكور أعلاه، مع ضرورة الالتزام بالنماذج المرفقة، على أن يتم تدقيق الأسماء المرشحة ومراجعتها في صورتها النهائية من جهات الاختصاص واعتمادها.



كما يرجى تحديد «سنوات الخبرة - التخصص» لكل مرشح حسب المرحلة التعليمية في كشوف منفصلة، مع ضرورة إرفاق التدرج الوظيفي لكل مرشح، وذلك بموعد أقصاه نهاية يوليو المقبل.