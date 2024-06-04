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دعاء_خطاب

بدأت الإعلام من "الإذاعة" وجربت التمثيل

رهف تستفزني بنجاحها وأرغب في الانتقال لفضائية عربية

"تيك توك" كانت منصة مستحيل قبولها لولا هيمنة الرقمنة



‎أكدت الإعلامية الأردنية نادية الزعبي أنها دخلت مجال الإعلام من باب "الإذاعة"، واعتبرتها الأقرب إلى قلبها لأنها تعتمد على خيال المستمعين وتسمح للمذيع بالاختباء من الكاميرا، وقالت إنها تعتز بعائلتها الرقمية وتعتبرهم أسرتها الثانية، وعن تجربتها مع التمثيل، أكدت خلال لقائها مع "الأنباء" أنها كانت موفقة وحققت أصداء جيدة إلا أنها لم تفكر في الغناء.

‎وعن برنامجها "صحصح" الذي تقدمه مع زميلتها رهف صوالحة، قالت: أعتز بصداقتها وزمالتها واستطعنا معا أن نخلق حالة نجاح وهي تستفزني بنجاحها وبيننا منافسة حميدة. وواصلت الزعبي أنها تطمح في الانتقال الى قناة فضائية عربية تلبي طموحها الإعلامي خاصة بعد النجاح الذي حققته خلال مسيرتها.

وعن موقفها المعادي للرجل، قالت: "هذا انطباع غير صحيح وأنا أول من دعمني في حياتي هو والدي ولذلك احاول ان ازرع احترام المرأة لدى ابني".

وعن رأيها في استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي ومدى تقبلها للتقديم مع مذيعة بالذكاء الاصطناعي، أجابت: إن التكنولوجيا الرقمية فرضت علينا تقبل أمور لم نكن نتقبلها سابقا واستشهدت بـ"تيك توك" وهي كانت منصة مستحيل قبولها لولا هيمنة الرقمنة.