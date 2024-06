أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن تجديد شراكته الاستراتيجية مع المركز العلمي، أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي للتعاون في مجال المحافظة على البيئة والاستدامة.



وأكد مدير أول العلاقات العامة والفعاليات في «بيتك»، فهد السعد على هامش فعالية تجديد الشراكة الاستراتيجية أن هذا التعاون يأتي ضمن اهتمام «بيتك» بمثل هذه الشراكات والمبادرات في إطار استراتيجيته، وضمن مسؤوليته الاجتماعية وريادته في مجال الاستدامة، وكذلك تماشيا مع مبادرة (Keep It Green) التي تعتبر مظلة لتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج والمشاريع المعنية بحماية البيئة والمحافظة عليها.



وأشار السعد إلى أن الشراكة ستشهد برنامجا متكاملا من مبادرات وفعاليات وأنشطة متنوعة من شأنها تسليط الضوء على أحد أهم التحديات وهو تغير المناخ بهدف زيادة الوعي البيئي والمحافظة على مستقبل مستدام، يبدأ البرنامج من الشهر الجاري الذي يشهد اليوم العالمي للبيئة في 5 يونيو من كل عام، والذي يأتي هذا العام تحت عنوان «معا نستعيد كوكبنا» للتركيز على إصلاح الأراضي ومكافحة التصحر ومقاومة الجفاف.



وأضاف: يحرص «بيتك» على دعم مثل هذه الشراكات والمبادرات التي تعزز دور «بيتك») بالمساهمة المجتمعية من خلال دعم البرامج المعنية بالمحافظة على بيئة الكويت ونشر التوعية البيئية بشكل عام، وتنسجم مع استراتيجية «بيتك» في المحافظة على البيئة والاستدامة المتكاملة، والتي تتماشى مع مبادرة «Keep It Green» التي تضم العديد من المبادرات والفعاليات والأنشطة المعنية في البيئة والاستدامة على مدار العام وبمختلف المجالات.



وأوضح السعد أن البرنامج بالتعاون مع المركز العلمي يشمل العديد من الفعاليات والأنشطة التفاعلية مثل حملة تنظيف البحر وشواطئ جزر الكويت، اضافة إلى سلسلة من الدورات وورش العمل. كما يقدم «بيتك» محتوى مرئيا توعويا عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي بهدف دعم الزراعة والتشجير، كما يتضمن البرنامج فعاليات لكل أفراد الأسرة لإشراك والتفاعل مع الجميع مع تمييز عملاء «بيتك» بخصم خاص 20% على تذاكر دخول المركز العلمي خلال شهر يونيو الجاري.



من جهته، أعرب نائب المدير العام لتجربة الزوار في المركز العلمي، محمد السنعوسي عن سعادته بتجديد الشراكة مع «بيتك» للعام الثاني على التوالي، مؤكدا أن «بيتك» من المؤسسات الرائدة في مجال المحافظة على البيئة والاستدامة على مستوى الكويت.



وأشار إلى أن برنامج شهر البيئة بعنوان «معا نستعيد كوكبنا» يسلط الضوء على التصحر، والاهتمام في التنوع البيولوجي، كما أنها ستشهد ورشا تدريبية علمية وعملية للمساهمة في زيادة الوعي البيئي.