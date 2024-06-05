

بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض التصلب العصبي المتعدد، والذي يصادف 30 مايو من كل عام، قدمت شركة Ooredoo الكويت، الرائدة في مجال الاتصالات المتكاملة والتواصل المجتمعي، دعمها لحملة «سندكم» - التي أطلقها فريق «سند» التطوعي لدعم مصابي التصلب المتعدد، والتابع للجمعية الكويتية للإغاثة - التزاما منها بدعم القضايا المجتمعية والصحية المهمة في الكويت.



وفي إطار هذا الدعم، أطلقت Ooredoo الكويت حملة إعلامية عبر قنواتها للتواصل الاجتماعي، لتبرز تعاونها مع فريق «سند» التطوعي، وتسهم بدورها في تحقيق أهداف حملة «سندكم» لرفع مستوى الوعي بمرض التصلب العصبي المتعدد، وتقديم الدعم المعنوي للمصابين به. وكانت Ooredoo الكويت قد بدأت مشوارها مع «سند» بلفتة إنسانية وتفاعلية، محققة أمنية إيمان العبدالغفور، رئيس فريق «سند» التطوعي، المتمثلة في رؤية شاشات برج Ooredoo الخارجية وهي مضاءة بشريط التضامن البرتقالي للتوعية بالتصلب المتعدد، مصحوبا بشعار فريق «سند»، مغطيين واجهات برج Ooredoo التفاعلية ليراهما الجميع، في خطوة تهدف إلى نشر التوعية بفريق «سند» وبمهمته في نشر التوعية بالتصلب المتعدد ومساندة المتعايشين معه.



وأعربت عن شعورها بالامتنان لـ Ooredoo الكويت لتفاعلها مع حملة «سندكم».



وأشادت إيمان العبدالغفور كذلك بالدور التوعوي والتنموي البارز للشركة في هذه الحملة عن طريق برجها التفاعلي، مضيفة: «باعتباري أحد الأبطال المصابين بالتصلب العصبي المتعدد في الكويت، إلا أن ذلك لم يمنعني من تكريس حياتي لعمل الخير، بل كان حافزا لرئاسة فريق تطوعي مهمته نشر التوعية بالمرض بين المجتمع لدعم المصابين به، وكانت أمنيتي أن أرى برج Ooredoo مضاء بشريط التوعية بالمرض وبشعار سند، حيث أسعدتني الشركة كثيرا بتحقيقها لي».



وهكذا، تحرص Ooredoo الكويت على الاستمرار في قيادة ودعم المبادرات المجتمعية التوعوية بالأمور الصحية، حيث ترى في ذلك ركيزة رئيسية لبرنامجها الشامل للمسؤولية الاجتماعية، ودورها في تحسين جودة الحياة لأفراد المجتمع الذي تنتمي إليه.