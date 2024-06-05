

حنان عبد المعبود

أعلن مدير أكاديمية هايدو «كان» الذراع الرياضية للحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» عبدالله الصالح أن فريق هايدو «كان» النسائي شارك ببطولة CHOSSE النسائية لكرة القدم، للمرة الأولى بالبطولة قد حصل على المركز الثالث.

وبين أن عدد الفرق المشاركة بالبطولة «7 فرق» تعد من أبرز الفرق النسائية بكرة القدم، وقد أقيمت المباريات بملاعب بلاتينوم شرق لمدة 6 أسابيع خلال شهري ابريل ومايو 2024.

وأشار إلى أن اللاعبة «عين» قد حصلت على أفضل لاعبة بالبطولة لإحرازها اكبر عدد من الأهداف خلال المباريات، ونظرا لأهمية البطولة، فقد رعتها العديد من الجهات ذات الاختصاص، كما رعتها إعلاميا جريدة كويت تايمز وكويت نيوز.



وأكد الصالح أن «كان» قد أطلقت هذا النشاط تزامنا مع إطلاق العديد من الفعاليات والأنشطة التي تقدمها الحملة بهدف رفع معدل الوعي الصحي من أمراض السرطان، كما أقامت اليوم المفتوح للسباحة «صحة ووقاية» في بداية شهر مايو 2024.

ولفت إلى أن برنامج نزل وزنك الذي تم إطلاقه بشهر رمضان المبارك قد لاقى إعجاب المشتركين، وجار متابعة المشتركين بالبرنامج حتى الآن من قبل المتخصصين، حيث رصدت «كان» هدفا واضحا ضمن برامجها، وهو تحفيز ودعم الشباب لشغل أوقات فراغهم بالرياضة بصورة سليمة، مما يرفع لديهم المناعة ويسهم بالحفاظ على حياة صحية متميزة، والاستفادة مما تعكسه الرياضة من إيجابية في رسم نمط حياتهم الصحي.



وأكد أن «كان» تحرص على الربط بين الرياضة وعوامل المخاطرة من الأمراض المزمنة، وعلى رأسها السرطان لأن الرياضة تشكل حجر الأساس ومن خلال «كان» نسعى لتقليل هذه العوامل التي تسبب خفض معدل المناعة وسهولة التعرض للإصابة، وعلى رأسها التدخين، لذلك وبالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة التدخين قد افتتحت عيادة مكافحة التدخين بكلية العلوم الحياتية بجامعة الشدادية يوم الاثنين الموافق 26 مايو 2024، للمساهمة في إقلاع الشباب عن التدخين، وبالتالي خفض معدلات الإصابة بأمراض الأورام بالجهاز التنفسي والعمل على نشر التوعية الصحية على أكبر نطاق.