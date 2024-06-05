

تقدم رئيس مجلس إدارة جمعية الحكمة الخيرية الكويتية د.أحمد صباح الملا باسمه وباسم أعضاء مجلس الإدارة بالتهنئة والمباركة إلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، بمناسبة تزكية سموه وليا للعهد ونيله ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله، حيث إن سموهما يسيران بالكويت نحو الأفضل مع الأمل بتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات التي تمس حياة المواطنين.



وأشاد د.الملا بما يتمتع به سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد من حكمة وديبلوماسية وخبرات علمية وعملية من خلال مسيرته الحافلة بالعطاء في جميع المجالات التي عمل بها سموه والمسؤوليات الكبيرة التي تولاها في الجهات والوزارات وكذلك رئاسة سموه لمجلس الوزراء، حيث كان سموه مثالا في التعامل الراقي والحرص على مصلحة العمل والتوجيه الدائم لتقديم الأفضل للكويت والكويتيين، وقد كانت لسموه بصماته أثناء توليه منصب وزارة الخارجية في تأكيـــد دور الكويــــت الإنساني ودعم العمل الخيري حتى وصلت أيادي الخيـــر الكويتية إلى مختلف أنحاء العالم وكانـــت بلسما وشفاء وإغاثة للمحتاجين في الدول التي تتعرض للكوارث والأزمات.



وأوضح د.المـــلا أن أبناء الكويت متفائلون بقيادة صاحب السمو الأمير وحكمته وبسمو ولي العهد وخبرته وبأن الكويت تسير إلى الأمام وستحقق نهضة شاملة بإذن الله تعالى بما يحقق الفائدة للجميع وفي كل المجالات، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت من أي مكروه، وأن يسدد على دروب الخير والبركة خطى صاحـــب السمو وسمو ولي عهده، وأن يديم على الكويت وشعبها نعم الأمن والأمان والخيـــر الوفيـــر.