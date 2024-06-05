

أسامة دياب



هنّأ عدد من السفراء سمو الشيخ صباح الخالد بمناسبة تعيينه وليا للعهد، مؤكدين أنه يمثل الرجل المناسب في المكان المناسب، حيث إنه صاحب خبرات عريضة وإنجازات بارزة.



وفي هذا السياق، قال سفير المغرب لدى البلاد علي ابن عيسى «إنه لمن دواعي سروري أن أتقدم أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء السفارة والجالية المغربية المقيمة بدولة الكويت، بأصدق عبارات التهاني وأسمى آيات التبريك إلى سمو الشيخ صباح الخالد على نيله الثقة الغالية بتزكيته لولاية العهد بدولة الكويت الشقيقة».



وأضاف: «وبهذه المناسبة، أرجو من الله العلي القدير أن يمتع سمو ولي العهد بموفور الصحة والعافية ويلهمه السداد والتوفيق في مهامه السامية، لما فيه خير ومصلحة دولة الكويت الشقيقة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله».



بدورها، قالت السفيرة التركية لدى البلاد طوبى نور سونمز: باسمي وباسم أعضاء السفارة التركية والجالية التركية في الكويت أتقدم بأطيب التهاني والتبريكات القلبية لسمو الشيخ صباح الخالد بمناسبة تعيينه سموه وليا للعهد في دولة الكويت، داعية المولى عز وجل أن يسدد خطاه على درب الخير لما فيه المزيد من الاستقرار والازدهار للشعب الكويتي الشقيق.



وتابعت: في ظل الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس العلاقات الديبلوماسية بين تركيا والكويت، أود أن أؤكد على استعدادنا التام للاستمرار في التعاون، القائم بيننا أصلا، في هذه الفترة الجديدة تحت القيادة الحكيمة والنظرة الثاقبة للرئيس رجب طيب أردوغان وصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لما فيه المصلحة المشتركة لبلدينا وشعبينا.



من جهته، رفع القائم بأعمال السفارة السورية لدى البلاد تميم مدني أسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو الشيخ صباح الخالد بمناسبة نيله الثقة السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وتعيينه وليا للعهد، متمنيا لسموه التوفيق والنجاح.



وأشاد مدني بالخبرة العريضة والإنجازات البارزة التي حققها سمو الشيخ صباح الخالد في كل مجال عمل فيه، داعيا المولى عزّ وجلّ ان يجعله خير عضد وسند لصاحب السمو الأمير لما فيه خير الكويت وأهلها، متمنيا للكويت الرخاء والازدهار.



ووصف مدني إلى العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين بالممتازة والمتطورة على كل الأصعدة ومختلف مجالات التعاون، متطلعا إلى استشراف آفاق جديدة لها تعود بالنفع على الشعبين الصديقين.



من جانبه، تقدم السفير سارمين باغداساريان، باسم سفارة جمهورية أرمينيا، بأحر التهاني أطيب التمنيات لسمو الشيخ صباح الخالد بمناسبة تزكية صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لسموه وليا للعهد، متمنيا لسموه موفور الصحة والنجاح في أداء مهامه.



وأضاف: إننا واثقون بأن دولة الكويت ستسمر في الازدهار والتقدم تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حيث ستواصل أرمينيا بكل استعداد العمل بشكل وثيق مع الكويت لتعزيز علاقاتها الثنائية على جميع الأصعدة.



من جهته، قال القائم بأعمال سفارة صربيا فيليب كاتيك: بالنيابة عن سفارة صربيا في الكويت وبالنيابة عن نفسي، أود أن أعرب عن خالص التهنئة إلى سمو الشيخ صباح الخالد بمناسبة تعيينه وليا للعهد، متمنيا لسموه التوفيق والسداد والتقدم والتطور والنجاح للكويت وشعبها.



وأضاف: نشعر بالامتنان العميق لأننا نحتفل بمرور 61 عاما على إقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين الصديقين، ونتطلع إلى تعاون أوثق وعلاقة أعمق في المستقبل.