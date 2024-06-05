

تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، حفظه الله، اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طــــارق المعظـــم سلطــــان عمان الشقيقة، عبر جلالته خلاله عــــن بالغ تهانيـــه وتقديره لسمو ولي العهـــد بمناسبة صدور الأمر الأميـــري بتزكيـــة سمـــوه وليا للعهد من قبل صاحب السمو الأميـــر الشيخ مشعـــل الأحمد، حفظه الله ورعاه، متمنيا لسموه دوام الصحة والعافـية والتوفيق ولدولة الكويـــت وشعبهــــا الشقيق المزيد من التنميـــة والتقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو، حفظه الله ورعاه.



وقد شكر سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، حفظه الله، أخاه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة على هذه البادرة الكريمة والمشاعر الأخوية الصادقة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، سائلا المولى العلي القدير أن ينعم عليه بدوام الصحة والعافية وعلى الشعب العماني الشقيق بمزيد من التقدم والرفعة تحت ظـــل القيـــادة الحكيمة لجلالته.