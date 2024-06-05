

أسامة أبو السعود



رفع وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د. بدر المطيري أسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو الشيخ صباح الخالد بمناسبة ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بتزكيته وليا للعهد.



وقال المطيري: نبارك لسمو الشيخ صباح الخالد تعيين سموه وليا للعهد ونبايع سموه على السمع والطاعة، داعين الله عز وجل أن يعينه على حمل الأمانة وأن يكون عونا وسندا لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، من أجل رفعة الكويت واستقرارها وأمن ورخاء شعبها.



وأوضح المطيري أن ولي العهد صاحب تاريخ حافل بالعطاء والإنجاز وخدمة الوطن والمواطنين ويتسم بالحكمة والبصيرة التي ستنير الطريق لاتخاذ الخطوات المناسبة لاستكمال مسيرة العمل والعطاء والبناء لكويت الخير والإنسانية.



وختم وكيل وزارة الأوقاف بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وسوء، متمنيا له المزيد من التقدم والرخاء في ظل صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء، حفظهم الله ورعاهم.