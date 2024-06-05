

عاطف رمضان



أكد قياديون في وزارة الأشغال العامة في تصريحات لـ «الأنباء» أن تزكية سمو الشيخ صباح الخالد وليا للعهد خطوة مباركة ومهمة تعكس الرؤية الثاقبة والحرص العميق على اختيار قيادة مميزة تمتاز بالحكمة والخبرة. وأضافوا أن هذه التزكية تأتي في وقت يحتاج الوطن إلى توحيد الجهود والعمل المشترك من أجل تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية لشعبنا الكريم.



ففي البداية، قال وكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف عيد الرشيدي «أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، بمناسبة تزكيته الشيخ صباح الخالد وليا للعهد».



وأضاف الرشيدي أن هذه الخطوة المباركة تعكس رؤية سمو الأمير الثاقبة وحرصه على اختيار شخصية قيادية تتمتع بالحكمة والخبرة لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار لتحقيق رؤية الكويت 2035، والمساهمة الفاعلة في نهضة وطننا في جميع المجالات.



من جانبها، هنأت الوكيلة المساعدة لقطاع الشؤون الإدارية والمالية والقانونية في وزارة الأشغال العامة كفاية النجدي سمو الشيخ صباح الخالد للثقة السامية لتزكيته وليا للعهد، مؤكدة «التزامنا الكامل بمساندة القيادة الرشيدة في جهودها المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية لأبناء وطننا العزيز».



وأضافت النجدي أن تزكية سمو الشيخ صباح الخالد وليا للعهد تأتي في وقت يتطلب توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق تطلعات شعبنا الكريم، سائلة الله تعالى أن يوفق سمو ولي العهد في مهامه الجديدة، وأن يسدد خطاه نحو الخير، وأن يحفظ الكويت ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.



بدوره، قال المتحدث الرسمي لوزارة الأشغال العامة م.أحمد الصالح «نبارك لسمو الشيخ صباح الخالد تزكيته من لدن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد - حفظه الله ورعاه - وليا للعهد».



وأضاف الصالح «فملامح هذه المرحلة تتضح بتوجه الدفة نحو التنمية والتطوير لكويت جديدة بسواعد أبنائها، مشيرا إلى أن فرحة الشعب الكويتي بهذه التزكية دليل على الحب والاحترام والثقة المتبادلة بين الشعب وقيادته الحكيمة، وفقكما الله وسدد على طريق الحق والخير خطاكما، حفظ الله الكويت وشعبها والمقيمين على أرضها من كل مكروه».