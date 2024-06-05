

بشرى شعبان



تقدم عدد من المديرين والمسؤولين في وزارة الشؤون بالتبريكات والتهاني إلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد على نيله الثقة السامية وتزكيته وليا للعهد من لدن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه.



وأكدوا في تصريحات لـ «الأنباء» أن سمو ولي العهد هو الشخص المناسب صاحب الباع الطويل والخبرة المتميزة على مستوى القضايا الدولية والإقليمية والمحلية.



من جهتها، قدمت مديرة إدارة رقابة الحضانات الخاصة نادية العازمي، المباركة لسمو الشيخ صباح الخالد لنيله الثقة السامية بتعينيه وليا للعهد، ونسأل الله لسموه التوفيق والسداد وأن يعيينه الله على حمل الأمانة وأن ينفع الله به البلاد والعباد.



ورفع مدير إدارة الشؤون الإدارية في وزارة الشؤون فيصل الكندري أسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد - حفظه الله - بمناسبة نيله ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد - حفظه الله ورعاه - وتعيينه وليا للعهد، داعين المولى عزّ وجلّ أن يعينه على حمل المسؤولية وأن يوفقه الله ويسدد خطاه لما فيه خير للبلاد والعباد، متمنيا لسموه أطيب التمنيات بالتوفيق في استكمال جهود البناء ومسيرة التنمية لبلادنا الكويت الحبيبة.



بدوره، توجه مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية أحمد العنزي بأسمى آيات التبريكات إلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد قائلا «بكثير من الفرح والغبطة تلقينا وعموم الشعب الكويتي خبر ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بتزكية سمو الشيخ صباح الخالد وليا للعهد، فهو الشخص المناسب صاحب الباع الطويل والخبرة المتميزة على مستوى القضايا الدولية والإقليمية والمحلية، فهو رئيس الوزراء والوزير السابق ومن مدرسة الأمير الراحل، طيب الله ثراه، الشيخ صباح الأحمد، وهو الملم بقضايا المجتمع الكويتي المختلفة، كما أنه من وزراء الشؤون الاجتماعية الذي ترك بصمة واضحة رغم المدة القصيرة في الوزارة، ونتمنى له التوفيق والسداد بالخطى لخير البلاد والعباد».



من جانبه، توجه مدير إدارة رعاية المسنين حمد الخالدي بأسمى آيات التبريكات إلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، متمنيا لسموه سداد الخطى لخير الكويت فهو الوفي الأمين الذي أحب الكويت وأحبته.



من جانبه، تقدم مدير الحضانة العائلية بقطاع الرعاية الاجتماعية د.سعد شبو بأسمى آيات التبريكات لسمو الشيخ صباح الخالد لنيله ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد - حفظه الله ورعاه - بتعيينه وليا للعهد، فهو الولي الأمين العضيد والسند، ونسأل الله له التوفيق والسداد لخير البلاد والعباد



كما توجه مراقب مكتب وزير الشؤون فيصل الدرعة بأسمى آيات التبريكات لسمو الشيخ صباح الخالد نيله ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد - حفظه الله ورعاه - فهو يتمتع بقبول رسمي وشعبي لما له من تجربة سياسية من وزارة الخارجية إلى أن أصبح رئيسا للوزراء، ونسأل الله له التوفيق والسداد وأن ينفع الله به البلاد والعباد.