

بشرى شعبان



هنّأت مديرة إدارة التأهيل المهني بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة العنود الوزان سمو الشيخ صباح الخالد بمناسبة تزكية صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لسموه وتعيينه وليا للعهد.



وقالت الوزان: أرفع لمقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني على تولي ولاية العهد والثقة الغالية التي حظيتم بها من قبل صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، متضرعين للمولى عز وجل ان يمن على سموكم بنعمة الصحة والعافية لمواصلة مسيرة الخير والعطاء، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على دولتنا العزيزة تحت ظل القيادة الحكيمة لقائد مسيرتنا صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه.



من جانبها، تقدمت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ضحى الخميس بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، حفظه الله، بمناسبة نيله ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وتعيينه وليا للعهد، سائلين الله عز وجل أن يوفقكم الله ويسدد خطاكم لما فيه خير البلاد والعباد، ويجعلكم سندا وعضدا لأمير البلاد المفدى، ونعم الاختيار، ونعم العضد.



وأضافت الخميس: نبايع صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد على السمع والطاعة وندعو الله أن يوفقهما ويسدد خطاهما ويديم عليهما الصحة والعافية بالتكاتف والتعاون لما فيه خير ديرتنا الكويت الغالية وشعبها.



من جهتها، تقدمت مديرة إدارة المتابعة الوظيفية والتدريب إقبال الخالد بالمباركة لسمو الشيخ صباح الخالد ‏لنيله ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ‏وتعيينه وليا للعهد، مضيفة: نسأل الله تعالى أن يوفقه ويعينه على حمل الأمانة.



وتوجهت مراقبة إدارة المتابعة الوظيفية زينب العنزي بأسمى آيات التبريكات لسمو ولي العهد الأمين الشيخ ‫صباح الخالد لنيله الثقة السامية الغالية، مؤكدة أنه خير عضيد وسند لصاحب السمو الأمير، حفظهما الله ورعاهما وسدد خطاهما لما فيه الخير للبلاد والعباد.